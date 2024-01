Concert de Grand Corps Malade et Santa La Halle de Martigues Martigues, mardi 23 juillet 2024.

Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 20:00:00

fin : 2024-07-23

Le slameur Fabien Marsaud fait face au public de la Halle de Martigues.

En 1ère partie, Santa modernise la variété française. Un concert en plein air, dans le cadre du Martigues Summer Festiv’Halle 2024, avec la Ville de Martigues et Sud Concerts.

– Le slameur, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur français Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade a mis en lumière le style musical du slam et démocratisé le genre.



Après « Plan B » en 2018, « Mesdames » en 2020, « Éphémère » en 2022, l’artiste réalise en 2023 son huitième album studio, « Reflets », très personnel, sur notre époque, le monde, le regard de l’autre…

Quelques titres : J’ai vu de la lumière – Reflets – Retiens les rêves – Le jour d’après – Autoreflet – Je serais là – Rue de la Fayette – C’est aujourd’hui que ca se passe – 2083 – La sagesse – Deauville – Paroles et Musique.



– Santa, c’est la voix unique d’une performeuse qui rend honneur à ce qui a fait les belles années de la variété française : la mélodie et les grandes voix.

Auteure compositrice interprète, chanteuse historique d’Hyphen hyphen, Santa a produit, enregistré, réalisé et joué tous les instruments de chacun des titres.

« Popcorn Salé » est le premier extrait de son projet en français.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com



