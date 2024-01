Concert de Djadja et Dinaz La Halle de Martigues Martigues, lundi 22 juillet 2024.

Début : 2024-07-22 20:00:00

fin : 2024-07-22

Les deux rappeurs phénomènes de Meaux (77) forment le duo incontournable du rap français de ces dernières années. Un concerts en plein air, dans le cadre du Martigues Summer Festiv’Halle 2024, porté par la Ville de Martigues et organisé par Sud Concerts.

Djadja & Dinaz, est un groupe de rap français composé de deux amis d’enfance : Gianni Bellou (Djadja) et Azzedine Hedhli (Dinaz).

Le duo fait le buzz sur YouTube avec ses vidéos qui atteignent jusqu’à 14 millions de vues pour le clip « J’fais mes affaires ».



Alpha est le sixième album studio de Djadja et Dinaz sorti en mars 2023.

Avec 60 certifications, deux AccorArena complets et une tournée de Zenith, ils poursuivent leur ascension pour atteindre la meilleure version d’eux-mêmes : l’ALPHA. L’album « Alpha » est certifié Platine (100 000 ventes).



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de Martigues