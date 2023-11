Finale France Fitness et Body-Building 2024 La Halle de Martigues Martigues, 12 avril 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est quoi l’IFFBB France ? C’est une compétition nationale de Fitness et Body-Building. Les 12 et 13 avril 2024, elle se déroulera sous la Halle de Martigues, dans le Quartier de l’Hôtel de Ville..

2024-04-12 fin : 2024-04-13 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



What is IFFBB France? It’s a national fitness and body-building competition. On 12 and 13 April 2024, it will take place in the Halle de Martigues, in the Quartier de l’Hôtel de Ville.

¿Qué es la IFFBB Francia? Es una competición nacional de fitness y musculación. Tendrá lugar los días 12 y 13 de abril de 2024 en la Halle de Martigues, en el Quartier de l’Hôtel de Ville.

Was ist die IFFBB Frankreich? Es handelt sich um einen nationalen Wettbewerb für Fitness und Body-Building. Am 12. und 13. April 2024 findet er in der Halle von Martigues im Quartier de l’Hôtel de Ville (Rathausviertel) statt.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme de Martigues