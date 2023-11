Booder est de retour La Halle de Martigues Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Après ses succès au cinéma, sans oublier le triomphe de sa pièce « La Grande Évasion », Booder revient à ses premières amours, et nous sommes ravis !.

2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06 23:30:00. EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After his successes in the cinema, without forgetting the triumph of his play « The Great Escape », Booder returns to his first love, and we are delighted!

Después de sus éxitos en el cine, sin olvidar el triunfo de su obra « La gran evasión », Booder vuelve a su primer amor, ¡y estamos encantados!

Nach seinen Erfolgen im Kino, nicht zu vergessen der Triumph seines Stücks „The Great Escape“, kehrt Booder zu seiner ersten Liebe zurück, und wir sind begeistert!

