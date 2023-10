Michel Jonasz en concert : Du Blues du Blues ! La Halle de Martigues Martigues, 2 mars 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le 3e et dernier volet des hommages que Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri dont, bien entendu, le Blues.

L’artiste fait étape à la Halle de Martigues..

2024-03-02 20:30:00 fin : 2024-03-02 23:30:00. EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After French chanson and gypsy music, this is the 3rd and final instalment of Michel Jonasz’s tributes to the musical sources that have inspired him, including, of course, the Blues.

The artist stops off at La Halle de Martigues.

Después de la chanson francesa y la música gitana, ésta es la 3ª y última entrega de los homenajes de Michel Jonasz a las fuentes musicales que le han inspirado, incluido, por supuesto, el Blues.

El artista hace escala en La Halle de Martigues.

Nach dem französischen Chanson und der Zigeunermusik ist dies der dritte und letzte Teil der Hommagen, die Michel Jonasz den musikalischen Inspirationsquellen widmet, die ihn genährt haben, darunter natürlich auch der Blues.

Der Künstler macht Station in La Halle de Martigues.

