Ca se passe à La Halle de Martigues !

Trois Cafés gourmands est un groupe de musique français créé en 2013 .

Le tube « A nos souvenirs », culmine aujourd’hui à 243 millions de vues sur YouTube et impulse un album certifié triple disque de platine..

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10

La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



It’s happening at La Halle in Martigues!

Trois Cafés gourmands is a French music group formed in 2013 .

Their hit single « A nos souvenirs » now boasts 243 million views on YouTube, and their album has been certified triple platinum.

¡Está sucediendo en La Halle en Martigues!

Trois Cafés gourmands es un grupo musical francés formado en 2013.

Su exitoso single « A nos souvenirs » cuenta ya con 243 millones de visitas en YouTube, y su álbum ha sido certificado triple platino.

Es findet in La Halle in Martigues statt!

Trois Cafés gourmands ist eine französische Musikgruppe, die 2013 gegründet wurde.

Der Hit « A nos souvenirs », gipfelt heute bei 243 Millionen Views auf YouTube und impulsiert ein Album, das mit dreifachem Platin ausgezeichnet wurde.

