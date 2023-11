Challenge de pétanque Pierre Brocca à Martigues La Halle de Martigues Martigues, 27 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la semaine bouliste à Martigues, 512 équipes sont attendues pour cette épreuve sportive régionale, Challenge Pierre Brocca.

3500 euros d’indemnités. Frais de participation : 15 euros par équipe.

3X3 par poule (parties en 11 points)..

2024-01-27 fin : 2024-01-28

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Bouliste Week in Martigues, 512 teams are expected to take part in this regional sporting event, Challenge Pierre Brocca.

3500 euros in prize money. Entry fee: 15 euros per team.

3X3 per pool (11-point games).

En el marco de la Semana Bouliste de Martigues, se espera la participación de 512 equipos en este acontecimiento deportivo regional, el Challenge Pierre Brocca.

3500 euros en premios. Inscripción: 15 euros por equipo.

3X3 por quiniela (partidos a 11 puntos).

Im Rahmen der Boulisme-Woche in Martigues werden 512 Mannschaften zu diesem regionalen Sportereignis, Challenge Pierre Brocca, erwartet.

3500 Euro Preisgeld. Teilnahmegebühr: 15 Euro pro Mannschaft.

3X3 pro Pool (Spiele auf 11 Punkte).

