Trophée des dames à Martigues – pétanque La Halle de Martigues Martigues, 27 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Martigues, capitale de la boule d’hiver accueille le trophée des dames, concours régionale de la semaine bouliste.

2×2 par poules. Limité à 128 équipes.

1500 € d’indemnités, frais de participation 10 € par équipe.

Gratuit pour les spectateurs..

2024-01-27 fin : 2024-01-28 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Martigues, capital of winter boule, hosts the Ladies’ Trophy, the regional competition of the bouliste week.

2×2 pools. Limited to 128 teams.

1500 € prize money, participation fee 10 € per team.

Free for spectators.

Martigues, capital de la boule de invierno, acoge el Trofeo de Damas, la competición regional de la semana bouliste.

Liguilla 2×2. Limitado a 128 equipos.

1500 euros en premios, cuota de participación 10 euros por equipo.

Gratuito para los espectadores.

Martigues, die Hauptstadt des Winterboule, empfängt die Trophäe der Damen, den regionalen Wettbewerb der Boule-Woche.

2×2 in Pools. Begrenzt auf 128 Mannschaften.

1500 € Preisgeld, Teilnahmegebühr 10 € pro Mannschaft.

Kostenlos für Zuschauer.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Martigues