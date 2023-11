Semaine bouliste à Martigues La Halle de Martigues Martigues, 20 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Martigues, capitale de la boule d’hiver accueille 5 000 joueurs pour participer aux concours régionaux : le grand prix d’hiver au jeu Provençal, le challenge de pétanque Pierre Brocca et le trophée des dames.

Entrée libre pour les spectateurs..

2024-01-20 fin : 2024-01-28 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Martigues, the winter boule capital, welcomes 5,000 players to take part in the regional competitions: the Provençal winter grand prix, the Pierre Brocca pétanque challenge and the ladies’ trophy.

Free admission for spectators.

Martigues, capital de la petanca de invierno, acoge a 5.000 jugadores para participar en las competiciones regionales: el gran premio de invierno provenzal, el desafío de petanca Pierre Brocca y el trofeo femenino.

Entrada gratuita para los espectadores.

Martigues, die Hauptstadt des Winterboule, empfängt 5.000 Spieler, die an den regionalen Wettbewerben teilnehmen: dem großen Winterpreis im Jeu Provençal, dem Challenge de Pétanque Pierre Brocca und der Trophée des Dames.

Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Martigues