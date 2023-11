Grand Prix d’hiver au jeu provençal La Halle de Martigues Martigues, 20 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la semaine bouliste, La Halle de Martigues accueille le Grand Prix d’hiver au jeu provençal, souvenir Christian Serves.

6000 € d’indemnité. Frais de participation 36€ / équipe. Limité à 512 équipes.

Entrée gratuite pour les spectateurs..

2024-01-20 fin : 2024-01-22 . EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Bouliste Week, La Halle de Martigues is hosting the Grand Prix d’hiver au jeu provençal, in memory of Christian Serves.

6000 € prize money. Participation fee €36/team. Limited to 512 teams.

Free entry for spectators.

En el marco de la Semana Bouliste, La Halle de Martigues organiza el Grand Prix d’hiver au jeu provençal, en memoria de Christian Serves.

Premio en metálico de 6000 euros. Cuota de participación 36 euros/equipo. Limitado a 512 equipos.

Entrada gratuita para los espectadores.

Im Rahmen der Boulisme-Woche findet in La Halle de Martigues der Winter Grand Prix au jeu provençal, Souvenir Christian Serves, statt.

6000 € Preisgeld. Teilnahmegebühr 36 € / Mannschaft. Begrenzt auf 512 Mannschaften.

Freier Eintritt für Zuschauer.

