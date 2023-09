Artus – One man show La Halle de Martigues Martigues, 12 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la Halle de Martigues pour applaudir Artus dans son nouveau One Man Show. Vous êtes prêts à vivre une soirée inoubliable ? Alors ne manquez pas le one man show le plus hilarant de l’année, avec l’incroyable Artus !.

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 23:30:00. EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come to the Halle de Martigues to applaud Artus in his new One Man Show. Are you ready to experience an unforgettable evening? So don’t miss the most hilarious one-man show of the year, with the incredible Artus!

Ven a la Halle de Martigues para aplaudir a Artus en su nuevo One Man Show. ¿Estás listo para vivir una velada inolvidable? ¡Así que no te pierdas el espectáculo individual más divertido del año, con el increíble Artus!

Kommen Sie in die Halle de Martigues, um Artus in seiner neuen One Man Show zu applaudieren. Sind Sie bereit, einen unvergesslichen Abend zu erleben? Verpassen Sie also nicht die urkomischste One-Man-Show des Jahres mit dem unglaublichen Artus!

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de Martigues