Salon Noël artisanal de Martigues La Halle de Martigues Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Noël artisanal de Martigues, événement de grande envergure, reçoit cette année 150 exposants pour le bonheur de quelques 10000 visiteurs..

2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-17 19:00:00. EUR.

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martigues craft Christmas, a large-scale event, this year welcomes 150 exhibitors for the pleasure of some 10,000 visitors.

La Navidad artesanal de Martigues, un evento de gran envergadura, acoge este año a 150 expositores para el disfrute de unos 10.000 visitantes.

Die kunsthandwerkliche Weihnacht in Martigues, eine Veranstaltung von großer Bedeutung, empfängt dieses Jahr 150 Aussteller, die rund 10.000 Besucher erfreuen werden.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de Martigues