SALON ZEN ET BIEN ÊTRE La Halle de Martigues Martigues, samedi 28 septembre 2024.

SALON ZEN ET BIEN ÊTRE Nouveau à La Halle ! Le Salon Zen arrive les 28 et 29 septembre 2024 pour une expérience ressourçante ! Rejoignez nous pour un week-end dédié à la détente, à la découverte de soi et à la sérénité. 28 et 29 septembre La Halle de Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-28T10:00:00+02:00 – 2024-09-28T23:00:00+02:00

Fin : 2024-09-29T10:00:00+02:00 – 2024-09-29T19:00:00+02:00

Plongez dans un univers de bien-être avec des ateliers, des conférences, des thérapies alternatives, des produits naturels et tout ce dont vous avez besoin pour nourrir votre esprit, votre corps et votre âme.

La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

crédit DR