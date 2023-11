BOODER EST DE RETOUR La Halle de Martigues Martigues, 6 avril 2024, Martigues.

BOODER EST DE RETOUR Samedi 6 avril 2024, 20h30 La Halle de Martigues Cat 1 : 39€

Cat 2 : 34€

Booder fait son grand retour avec son one-man show à la Halle de Martigues. Préparez-vous à une soirée pleine d’humour affûté, d’autodérision et de sa vision unique de la vie dans cette « société de beaux gosses ».

Il partagera son parcours artistique, ses rencontres, les joies de la paternité et ses points de vue sur son pays d’origine. Ne manquez pas cette soirée pleine de rires et de réflexions !

billetterie : https://sudconcerts-billetterie.tickandlive.com/reserver/booder-3-humour/74617

La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

