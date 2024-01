SALON DES MINERAUX La Halle de Martigues Martigues, samedi 16 mars 2024.

SALON DES MINERAUX Le Salon des Minéraux est de retour pour sa 7e édition ! Rejoignez nous les 16 et 17 mars 2024 de 10h à 18h pour une expérience minérale unique ! 16 et 17 mars La Halle de Martigues Plein tarif : 5 € (Pass 2 jours).

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Ne manquez pas nos points forts :

– Pierres brutes : une sélection impressionnante de minéraux et cristaux de collection pour tous les amateurs.

– Pierres taillées à faire monter (Gemmes) : créez votre propre bijou unique !

– Bijoux originaux et uniques en pierres naturelles et métaux précieux : la touche finale parfaite à votre collection.

– Pierres sculptées ou polies : découvrez des sphères, statuettes et objets divers d’une beauté inégalée.

– Fossiles : plongez dans le passé avec des fossiles extraordinaires.

– Météorites : explorez l’univers mystérieux à travers ces témoins cosmiques exceptionnels.

– Démonstration de taille de pierres précieuses : une opportunité unique d’admirer l’art et la maîtrise des artisans lapidaires.

La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

