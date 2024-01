REPAS DES ANCIENS La Halle de Martigues Martigues, samedi 17 février 2024.

REPAS DES ANCIENS Le CCAS de la ville de Martigues vous invite au repas des anciens qui se tiendra le samedi 17 Février 2024 à la halle de Martigues. Samedi 17 février, 12h00 La Halle de Martigues Période d’inscriptions du 8 au 31 janvier 2024

Si vous avez plus 65 ans et plus et habitez la commune de Martigues, vous pouvez vous inscrire (en présentant une pièce d’identité et un justificatf de domicile) soit : au club resto Maunier (9h – 12h), au club resto L’Herminier (14h – 17h), club Pistoun l’après-midi, club Oustaou (ouvert lundi, mardi et mercredi), dans les accueils de proximité (Croix-Sainte, Jonquières et Lavéra), Mairie annexe de la Couronne, maison de quartier de Saint-Julien (le jeudi matin), ou encore le bureau du CCAS de l’Hôtel de Ville.

La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

