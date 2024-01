Michel Jonasz La Halle de Martigues Martigues, vendredi 2 février 2024.

Michel Jonasz ♫♫♫ Vendredi 2 février, 20h30 La Halle de Martigues De 49 à 69€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le 3e et dernier volet des hommages que Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri dont, bien entendu, le Blues. Un courant sinon un vrai langage qui établira les bases de toute la musique actuelle.

Référence pour ses albums, Michel Jonasz est plébiscité pour ses prestations scéniques d’exception, entouré des plus grands musiciens qui soient. Autour du tandem que forment Jean-Yves d’Angelo et Manu Katché, il convie guitare, basse et cuivres (dont Pierre d’Angelo, Éric Mula et l’incontournable Michel Gaucher) pour un hommage au Blues dans les règles du grand art.

Autant qu’un nouvel album, une tournée de Michel Jonasz est toujours un événement.

