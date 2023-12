SEMAINE BOULISTE DE MARTIGUES 2024 La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Challenge Pierre BROCCA & Trophée des Dames les 27 & 28 janvier 9H CHALLENGE PIERRE BROCCA (concours régional 3×3 par poule en 11points) limité à 512 équipes 3500 € d'indemnités + FDP 15 €/équipe 14h00 TROPHEE DES DAMES (concours régional 2X2 par poule) limité à 256 équipes – 1500 € d'indemnités + FDP 10 €/équipe 15h00 DEMI – FINALES 17H30 FINALE La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

