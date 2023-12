35eme GRAND PRIX D’HIVER AU JEU PROVENCAL La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Dimanche 21 janvier 2024, 08h00 La Halle de Martigues entrée gratuite

Début : 2024-01-21T08:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:00:00+01:00

Venez vivre l'ambiance chaleureuse, l'amitié et la compétition acharnée lors de cet événement incontournable, réunissant les passionnés de la région pour une expérience de jeu mémorable. Finale lundi 22 Janvier 2024 : 16h00 La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

