PALMARES SPORTIF 2023 La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues PALMARES SPORTIF 2023 La Halle de Martigues Martigues, 28 novembre 2023, Martigues. PALMARES SPORTIF 2023 Mardi 28 novembre, 18h30 La Halle de Martigues La Ville de Martigues remet des récompenses aux meilleurs sportifs et cadres dirigeants, pour les féliciter de leurs performances et leurs engagements, du niveau départemental au niveau international. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00 crédit : DR Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu La Halle de Martigues Adresse La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 99 Lieu Ville La Halle de Martigues Martigues latitude longitude 43.405064;5.046867

La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/