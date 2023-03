MICHAEL GREGORIO – L’Odyssée de la voix La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

MICHAEL GREGORIO – L’Odyssée de la voix La Halle de Martigues, 23 novembre 2023, Martigues. MICHAEL GREGORIO – L’Odyssée de la voix Jeudi 23 novembre, 20h00 La Halle de Martigues CO :65€ Cat 1 :55€ Cat 2 :45€ Cat 3 :35€ Dans ce voyage expérimental, il nous invite à explorer la voix dans toute sa diversité : de la variété au rap, du rock à la musique classique, du jazz au death métal,… Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://sudconcerts-billetterie.tickandlive.com/reserver/michael-gregorio-1/46792 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

