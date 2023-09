NOEL ARTISANAL DE MARTIGUES La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

NOEL ARTISANAL DE MARTIGUES 17 – 19 novembre La Halle de Martigues entrée 3.50 €, gratuit pour les – de 13 ans NOEL ARTISANAL DU 17 AU 19 NOVEMBRE A LA HALLE DE MARTIGUES 150 Exposants en artisanat d'art et en gastronomie Restauration sur place assurée par les exposants La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00
2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

