NOEL ARTISANAL La Halle de Martigues Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

NOEL ARTISANAL 17 – 19 novembre La Halle de Martigues L’entrée : 3,50 euros – Gratuit pour les moins de 13 ans

Vous êtes à la recherche de cadeaux uniques et de délices gastronomiques pour les fêtes de fin d’année ? Ne cherchez pas plus loin ! Rejoignez-nous au salon artisanal où vous pourrez découvrir les créations exceptionnelles de plus de 150 exposants en artisanat d’art et spécialités gastronomiques.

Un festin pour les papilles vous attend avec notre service de restauration sur place, proposant des délices du terroir qui éveilleront vos sens.

Et ce n’est pas tout ! Samedi soir, ne manquez pas notre animation musicale pour une ambiance festive inoubliable.

Une opportunité idéale pour préparer votre liste de cadeaux de Noël tout en passant un agréable moment en famille

La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

crédit:DR