Martigues

MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE La Halle de Martigues, 23 juillet 2023, Martigues. MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE Dimanche 23 juillet, 20h30 La Halle de Martigues CAT1 à partir de 65,00 € CAT2 à partir de 55,00 € CARRE OR à partir de 80,00 € L’artiste de légende est de retour avec une scénographie centrale exceptionnelle qui donne la part belle aux arrangements piano-voix de son nouvel album. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://martigues-summerfestivhalle.com/michel-polnareff/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:30:00+02:00

2023-07-23T20:30:00+02:00 – 2023-07-23T23:30:00+02:00 concert festival crédit: DR

