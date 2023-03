MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE La Halle de Martigues, 22 juillet 2023, Martigues. MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE Samedi 22 juillet, 20h30 La Halle de Martigues CAT1 à partir de 49,00 € CAT2 à partir de 45,00 € CARRE OR à partir de 59,00 € En pleine tournée jouée à guichets fermés, elle présente son nouveau show, « Hasta Luego », entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. L’occasion unique de découvrir des nouveaux titres et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://martigues-summerfestivhalle.com/veronique-sanson/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

2023-07-22T20:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00 concert festival crédit:DR

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu La Halle de Martigues Adresse La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 99 Lieu Ville La Halle de Martigues Martigues

La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE La Halle de Martigues 2023-07-22 was last modified: by MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE La Halle de Martigues La Halle de Martigues 22 juillet 2023 La Halle de Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône