SALON DES JEUNES 2023 La Halle de Martigues, 25 mai 2023, Martigues. SALON DES JEUNES 2023 25 – 28 mai La Halle de Martigues crédit: DR Le Salon des Jeunes est un temps de rencontre et de divertissement destiné aux jeunes où s’exprime le potentiel créatif tant des partenaires que des jeunes sur un thème emblématique et fédérateur.

Les jeunes seront accueillis sous la Halle de Martigues, avec comme à chaque fois, un concert surprise qui cloturera le Salon Dimanche 28 Mai à 20h00. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

