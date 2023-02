Salon Maison et Jardin La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Salon Maison et Jardin La Halle de Martigues, 31 mars 2023, Martigues. Salon Maison et Jardin 31 mars – 2 avril La Halle de Martigues

Entrée gratuite

Pour sa 1ere édition, 100 exposants seront présents avec la participation de Norbert Tarayre (M6) pour faire une démonstration culinaire le samedi 1er avril. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône L’été arrive, aménage ton jardin !!! 100 exposants en intérieur et extérieur seront présents (barbecues, mobilier de salon de jardin, aménagement extérieur) ainsi que des Truck sucré (crêpes, churros, chichis) Des lots seront à gagner sous forme de tombola.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 crédit:DR

