MARTIGUES SOLIDAIRE – ANTHONY KAVANAGH La Halle de Martigues, 16 février 2023, Martigues.

Entrée solidaire

Pour la 6e année consécutive de l’opération Martigues Solidaire, la Ville de Martigues vous invite au nouveau spectacle d’Anthony Kavanagh, Happy.

La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France

LA GRANDE SOIRÉE DE LA SOLIDARITÉ AVEC ANTHONY KAVANAGH

Cette année c’est Anthony Kavanagh qui sera sur la scène de La Halle avec son spectacle « Happy », samedi 11 février pour remercier les donateurs de la collecte 2023.

Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » ! 5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter.

Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage.

POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE DE MARTIGUES ORGANISE SA GRANDE COLLECTE DE DENRÉES :

Une collecte qui sera redistribuée par la suite au 6 associations de solidarité :

– le Secours Populaire

– les Restos du Cœur

– la Croix-Rouge

– le Secours Catholique

– l’association Partage

– les Équipes Saint-Vincent

COMMENT OBTENIR VOTRE ENTRÉE SOLIDAIRE AU SPECTACLE :

En échange d’un don en denrées non périssables et produits d’hygiène entre le 16 janvier et le 11 février, obtenez votre ticket solidaire pour profiter gratuitement du spectacle.

LISTE DES PRODUITS UTILES :

Hygiène adultes et enfants : Couches • Coton • Savon • Shampoing • Dentifrice • Serviettes hygiéniques • Mousse à raser • Déodorant • Rasoir jetable • Lessive • Brosse à dents • Produit d’entretien.

Denrées salées : Conserves de poisson • Conserves de légumes • Plats cuisinés • Farine • Pâtes • Riz • Huile • Semoule • Légumes secs • Soupe.

Denrées sucrées : Chocolat • Café • Sucre • Thé et tisane • Confiture • Compote • Jus de fruits • Céréales • Miel • Fruits secs • Biscuits secs • Petits pots bébé.

POINTS DE COLLECTE

Dans les structures municipales à partir du 16 janvier : Maison de la vie associative (L’Île) / Médiathèque Louis Aragon / Cinéma La Cascade / Maisons de Quartier de Martigues / MJC

Dans les grandes surfaces les samedis 28 janvier et les 4 et 11 février de 10h à 18h :

> À Auchan (Martigues) / Intermarché (Martigues) / Carrefour (Port-de-Bouc)

> Chez les commerçants partenaires aux horaires d’ouverture : DK fruits et légumes (Boudème) / Carrefour Contact (Ferrières) / Utile (Jonquières) / Petit Casino (Jonquières) / Spar (Jonquières).

> La Halle du lundi 16 janvier au samedi 11 février, le lundi de 13h30 à 17h30, mardi à vendredi de 10h à 17h30. Il sera possible de déposer les dons jusqu’au soir du spectacle.

LA VIE ASSOCIATIVE LANCE UN APPEL À BÉNÉVOLES

Si vous souhaitez rejoindre les équipes de collecteurs de « Martigues solidaire », il suffit de contacter le service de la vie associative de la Ville de Martigues au 04 42 10 82 99 ou par mail vie-associative@ville-martigues.fr



Réalisation : DEC-Ville de Martigues. Crédit photo : Élizabeth Delage