IAM SOFIANE PAMART La Halle de Martigues – Esplanade Extérieure Martigues, mercredi 24 juillet 2024.

RENDEZ-VOUS POUR LA 6ÈME ÉDITION DU MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE DU 22 AU 25 JUILLET 2024 !Du 22 au 25 juillet 2024, retrouvez : : DJADJA&DINAZ, SOFIANE PAMART, IAM, GRAND CORPS MALADE, ZAZIE, SANTA & MENTISSA pour la 6ème édition du Martigues Summer Festiv’Halle. Près de 18 000 festivaliers étaient présents en 2023 pour profiter des concerts à ciel ouvert et au bord de l’eau, sur la rive du canal de la Caronte. À nouveau cet été, l’esplanade aménagée de la Halle de Martigues accueillera 4 soirées de concerts au cœur de la Venise Provençale !IAMFormé en 1989 et originaire de Marseille, IAM est le groupe de rap emblématique composé de Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Connu pour son style musical unique, leurs paroles sont souvent politiquement engagées et traitent de sujets tels que l’injustice sociale, le racisme et la violence urbaine. Groupe légendaire, ils ont su marquer l’histoire de la musique française. Leurs musiques continuent d’inspirer de nombreuses personnes à travers le monde et leur influence aujourd’hui reste indéniable.SOFIANE PAMARTHabitué des scènes prestigieuses en France et à L’international, Sofiane Pamart est le premier pianiste soliste à jouer à guichets fermés dans la célèbre salle de l’Accor Arena à Paris.Son univers musical est a` mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures. Son œuvre a` la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public tre`s large.

Tarif : 32.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-07-24 à 20:00

La Halle de Martigues – Esplanade Extérieure QUARTIER DE L’HOTEL DE VILLE 13500 Martigues 13