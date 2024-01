DJADJA & DINAZ La Halle de Martigues – Esplanade Extérieure Martigues, lundi 22 juillet 2024.

RENDEZ-VOUS POUR LA 6ÈME ÉDITION DU MARTIGUES SUMMER FESTIV’HALLE DU 22 AU 25 JUILLET 2024 !Du 22 au 25 juillet 2024, retrouvez : : DJADJA&DINAZ, SOFIANE PAMART, IAM, GRAND CORPS MALADE, ZAZIE, SANTA & MENTISSA pour la 6ème édition du Martigues Summer Festiv’Halle. Près de 18 000 festivaliers étaient présents en 2023 pour profiter des concerts à ciel ouvert et au bord de l’eau, sur la rive du canal de la Caronte. À nouveau cet été, l’esplanade aménagée de la Halle de Martigues accueillera 4 soirées de concerts au cœur de la Venise Provençale !JOUR 1 – DJADJA & DINAZ (22 JUILLET 2024)Plus d’un milliard de vues sur YouTube, des hits à volonté. Six albums; quatre certifiés double disque platine, dont l’album à succès SPLEEN pour lequel le livestream YouTube #LIVESPLEEN a comptabilisé près d’un million de vues en trois jours au moment de sa sortie. Djadja & Dinaz c’est plus d’un million de disques vendus à travers le monde, plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming. Ils sont sans doute le duo le plus en vue de la scène urbaine française !Avec le Djadja & Dinaz Tour en 2023, 17 zéniths et 2 Accor Arena à Paris sold-out en quelques minutes seulement, ils auront réuni plus de 140 000 spectateurs. Des concerts spectaculaires dont eux seul ont le secret… et qui mettent tout le monde d’accord.

Tarif : 32.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-07-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Halle de Martigues – Esplanade Extérieure QUARTIER DE L’HOTEL DE VILLE 13500 Martigues 13