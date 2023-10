MARCHE DE NOËL – FOURQUEVAUX La Halle de Fourquevaux Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne MARCHE DE NOËL – FOURQUEVAUX La Halle de Fourquevaux, 10 décembre 2023, . MARCHE DE NOËL – FOURQUEVAUX Dimanche 10 décembre, 10h30 La Halle de Fourquevaux Entrée libre L’ Amicale Laïque de l’Ecole de Fourquevaux organise le marché de Noël le dimanche 10 décembre sous la halle fermée et couverte de 10h30 à 18h00.

Au programme :

– Artisans locaux

– Animations

– Venue du Père Noël à 16h00

Restauration et buvette sur place La Halle de Fourquevaux Rue de la Halle Fourquevaux 31450 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

