Festival des mobilités alternatives et solidaires La Halle de Dieulefit Dieulefit, 25 juin 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Venez découvrir et tester des alternatives à la voiture pour nos déplacements du quotidien, comprenez les enjeux de la mobilité et trouve trouvez les solutions adaptées à votre situation..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

La Halle de Dieulefit Rue Justin Jouve

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover and try out alternatives to the car for our daily journeys, understand the challenges of mobility and find solutions adapted to your situation.

Venga a descubrir y probar alternativas al coche para nuestros desplazamientos diarios, comprenda los retos de la movilidad y encuentre soluciones adaptadas a su situación.

Entdecken und testen Sie Alternativen zum Auto für unsere täglichen Fahrten, verstehen Sie die Herausforderungen der Mobilität und finden Sie Lösungen, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind.

