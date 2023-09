Nocturne de la Halle La Halle de Cahors Cahors, 20 septembre 2023, Cahors.

Le mercredi 20 septembre, c’est le retour de la Nocturne de la Halle ! Vous êtes prêts à mettre l’ambiance ?

Délectez-vous de délicieuses tapas préparées par nos étalier: des bars à bières, un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur place Galdemar entièrement fermée pour l’occasion comme la rue Saint-Maurice, permettront de se désaltérer (ainsi que les vins de la Cave à l’intérieur).

Des tables et des mange-debout seront également disposés au dehors mais aussi dans la halle où un DJ mettra l’ambiance adaptant sa musique à chaque moment de la soirée. Grande nouveauté : un saxophoniste déambulera et fera monter la température en personnalisant des titres connus de tous. Ecoutez le set de DJ Hugo GRD et le son de Justin Sax

Produits gourmands, musique, ambiance conviviale : que demander de plus ?.

2023-09-20 18:30:00 fin : 2023-09-20 22:30:00. EUR.

La Halle de Cahors Place Galdemar

Cahors 46000 Lot Occitanie



Wednesday September 20 sees the return of the Nocturne de la Halle! Ready to set the mood?

Enjoy delicious tapas prepared by our stallholders: beer bars, one inside and the other outside Place Galdemar, closed for the occasion like Rue Saint-Maurice, will be on hand to quench your thirst (along with wines from the Cave inside).

Tables and side tables will also be set up outside, as well as in the hall, where a DJ will set the mood, adapting his music to each moment of the evening. A brand new feature: a saxophonist will be on hand to turn up the heat and personalize well-known tunes. Listen to DJ Hugo GRD?s set and Justin Sax?s sound

Gourmet products, music and a friendly atmosphere: what more could you ask for?

El miércoles 20 de septiembre vuelve el Nocturno de la Halle ¿Está preparado para crear ambiente?

Disfrute de deliciosas tapas preparadas por nuestros vendedores ambulantes: las cervecerías, una en el interior y otra en el exterior de la plaza Galdemar, que permanecerá cerrada para la ocasión al igual que la calle Saint-Maurice, estarán disponibles para saciar su sed (al igual que los vinos de la Cave en el interior).

También se instalarán mesas y mesas auxiliares en el exterior, así como en el vestíbulo, donde un DJ ambientará la velada, adaptando su música a cada momento de la noche. Como novedad, un saxofonista se paseará por la sala subiendo la temperatura con sus personales interpretaciones de temas conocidos. Escucha el set de DJ Hugo GRD y el sonido de Justin Sax

Gastronomía, música y un ambiente agradable: ¿qué más se puede pedir?

Am Mittwoch, dem 20. September, ist es wieder soweit: Die Nocturne de la Halle findet statt! Sind Sie bereit, die Stimmung anzuheizen?

Genießen Sie köstliche Tapas, die von unseren Ständen zubereitet werden: Bierbars, eine drinnen und eine draußen auf der Place Galdemar, die für diesen Anlass ebenso wie die Rue Saint-Maurice komplett gesperrt ist, bieten Erfrischungen (sowie die Weine des Weinkellers im Inneren).

Tische und Stehtische werden ebenfalls im Freien aufgestellt, aber auch in der Halle, wo ein DJ für die richtige Stimmung sorgt, indem er seine Musik an jeden Moment des Abends anpasst. Neu ist, dass ein Saxophonist herumlaufen und die Temperatur erhöhen wird, indem er bekannte Songs aufpeppt. Hören Sie sich das Set von DJ Hugo GRD und den Sound von Justin Sax an

Feinschmeckerprodukte, Musik, gesellige Atmosphäre: Was will man mehr?

