fest-noz bal folk la Halle de BÉRÉ, Châteaubriant (44) fest-noz bal folk la Halle de BÉRÉ, Châteaubriant (44), 24 février 2024, . fest-noz bal folk Samedi 24 février 2024, 14h00 la Halle de BÉRÉ, Châteaubriant (44) 10 € stage 8 € fest-noz-bal folk 14h00 stage de danse terroir Penthièvre avec P. ETESSE 21h00 fest-noz bal folk Possibilité de repas sur réservation contact : cercleceltique.chateaubriant@gmail.com source : événement fest-noz bal folk publié sur AgendaTrad la Halle de BÉRÉ, Châteaubriant (44) 1, Rue Brient 1er

