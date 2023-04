Escape Game : le banquet du faune La Halle Dardé Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Escape Game : le banquet du faune La Halle Dardé, 13 mai 2023, Lodève. Escape Game : le banquet du faune Samedi 13 mai, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 La Halle Dardé Tarif visite + musée : Plein 8 €/ réduit 6 € / 6 – de 12 ans 4 €/ gratuit – de 6 ans Durée : 45 min – Tout public à partir de 8 ans, Le faune a pris vie un fol instant, et sa nature magique a pris possession de la Halle Dardé !

Des tables de nourriture, de boissons et de délices en tout genre envahissent la Halle. Une vision paradisiaque. Vous vous sentez obligés de vous asseoir sur ces coussins, d’écouter la mélodie qui semble ne venir de nul part … Non, surtout pas ! Il faut se libérer de l’illusion, et ce n’est qu’ensemble que vous pourrez résister au sortilège de la fête éternelle … La Halle Dardé Pl. de la Halle Dardé, 34700 Lodève, Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467888610 http://www.museedelodeve.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museedelodeve.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:45:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:45:00+02:00 ©lacompagniedesjeux

