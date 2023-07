Exposition photos de Colette de Jouvenel La halle Curemonte, 25 juillet 2023, Curemonte.

Curemonte,Corrèze

Hommage à Colette dans le cadre des 150 ans de sa naissance

Sous la halle.

2023-07-25 fin : 2023-08-31 . EUR.

La halle

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tribute to Colette on the occasion of the 150th anniversary of her birth

Under the covered market

Homenaje a Colette con motivo del 150 aniversario de su nacimiento

Bajo el mercado cubierto

Hommage an Colette im Rahmen des 150. Jahrestags ihrer Geburt

Unter der Markthalle

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme