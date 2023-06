Chansons Françaises par l’ensemble Cantabile de Monceaux sur Dordogne La Halle Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Catégories d’Évènement: Collonges-la-Rouge

Corrèze Chansons Françaises par l’ensemble Cantabile de Monceaux sur Dordogne La Halle Collonges-la-Rouge, 21 juin 2023, Collonges-la-Rouge. Chansons Françaises par l’ensemble Cantabile de Monceaux sur Dordogne Mercredi 21 juin, 18h30 La Halle Concert de Chansons Françaises à trois voix (20 choristes) avec piano et guitare en live La Halle 19500 Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 25 41 09 Halle du 16ème siècle en grés rose couverte d’ardoises face à l’église parkings près de l’entrée du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:30:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:30:00+02:00 ©Cantabile Détails Catégories d’Évènement: Collonges-la-Rouge, Corrèze Autres Lieu La Halle Adresse 19500 Collonges-la-Rouge Ville Collonges-la-Rouge Departement Corrèze Lieu Ville La Halle Collonges-la-Rouge

La Halle Collonges-la-Rouge Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/collonges-la-rouge/

Chansons Françaises par l’ensemble Cantabile de Monceaux sur Dordogne La Halle Collonges-la-Rouge 2023-06-21 was last modified: by Chansons Françaises par l’ensemble Cantabile de Monceaux sur Dordogne La Halle Collonges-la-Rouge La Halle Collonges-la-Rouge 21 juin 2023