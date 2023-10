8ème Micro Festival du film La Halle – Cinéma Labor Dieulefit, 10 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

« Sur les pas de Jean-Christian Riff – écrire, photographier, filmer »

6 films du cinéaste ayant vécu à Dieulefit, dont son premier et son dernier, une exposition photo et d’archives , lectures d’extraits de son

« Journal du Jardin » et conférences ..

2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

La Halle – Cinéma Labor

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« In the footsteps of Jean-Christian Riff – writing, photographing, filming

6 films by the filmmaker who lived in Dieulefit, including his first and last, a photo and archive exhibition, readings of extracts from his « Diary of the Garden » and lectures

« and lectures.

« Tras las huellas de Jean-Christian Riff »: escribir, fotografiar, filmar

6 películas del cineasta que vivió en Dieulefit, entre ellas la primera y la última, exposición de fotos y archivos, lecturas de extractos de su « Diario del jardín » y conferencias

« Diario del Jardín » y conferencias.

« Auf den Spuren von Jean-Christian Riff – schreiben, fotografieren, filmen »

6 Filme des in Dieulefit lebenden Filmemachers, darunter sein erster und letzter Film, eine Foto- und Archivausstellung, Lesungen von Auszügen aus seinem « Jardin de Riff »

« Journal du Jardin » und Vorträge.

