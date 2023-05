Marché de Producteurs Estiv’Halle à Catus La Halle, 1 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Le marché de producteurs Estiv’Halle fête ses 11 ans.

Retrouvez chaque samedi matin de juillet et août nos producteurs locaux (Fruits et Légumes, Viandes, Desserts, etc…) sous la Halle de Catus !.

2023-07-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-01 12:00:00. EUR.

La Halle

Catus 46150 Lot Occitanie



The Estiv’Halle farmers’ market is celebrating its 11th anniversary

Find every Saturday morning of July and August our local producers (Fruits and Vegetables, Meat, Desserts, etc…) under the market of Catus!

El mercado agrícola de Estiv’Halle celebra su 11º aniversario

Todos los sábados por la mañana de julio y agosto, podrá conocer a nuestros productores locales (frutas y verduras, carne, postres, etc.) en el Salón del Mercado de Catus

Der Bauernmarkt Estiv’Halle feiert sein 11-jähriges Bestehen

Finden Sie jeden Samstagmorgen im Juli und August unsere lokalen Erzeuger (Obst und Gemüse, Fleisch, Desserts usw.) in der Halle von Catus!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie