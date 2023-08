Castelmoron-d’Albret, le village aux énigmes La halle Castelmoron-d’Albret, 16 septembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Le village de Castelmoron-d’Albret et l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers vous proposent un jeu de piste grandeur nature dans les ruelles médiévales du village. Explorez et décelez les secrets du plus petit village de France à travers de nombreuses énigmes et des mini-jeux.

Cette animation se veut tout public et a pour but de vous faire découvrir le patrimoine de Castelmoron-d’Albret tout en vous amusant..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. EUR.

La halle Le Bourg

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The village of Castelmoron-d’Albret and l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers offer a life-size treasure hunt through the medieval streets of the village. Explore and unravel the secrets of France’s smallest village through a series of riddles and mini-games.

The event is open to all, and is designed to help you discover Castelmoron-d’Albret’s heritage while having fun.

El pueblo de Castelmoron-d’Albret y la Oficina de Turismo de Entre-deux-Mers proponen una búsqueda del tesoro a tamaño real por las calles medievales del pueblo. Explore y descubra los secretos del pueblo más pequeño de Francia a través de una serie de acertijos y minijuegos.

Esta actividad es para todas las edades y tiene como objetivo ayudarle a descubrir el patrimonio de Castelmoron-d’Albret mientras se divierte.

Das Dorf Castelmoron-d’Albret und das Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers bieten Ihnen eine lebensgroße Schnitzeljagd durch die mittelalterlichen Gassen des Dorfes an. Erkunden und entschlüsseln Sie die Geheimnisse des kleinsten Dorfes Frankreichs anhand zahlreicher Rätsel und Minispiele.

Diese Animation ist für alle Altersgruppen gedacht und soll Ihnen das Kulturerbe von Castelmoron-d’Albret näher bringen, während Sie sich gleichzeitig amüsieren.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de l’Entre-deux-Mers