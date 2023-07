Marché de Castelfranc La Halle Castelfranc, 29 mai 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

La Bastide de Castelfranc vous attend pour un marché hebdomadaire, sous la Halle du village.

2023-05-29 17:00:00 fin : 2023-05-29 20:00:00. EUR.

La Halle

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



The Bastide of Castelfranc awaits you for a weekly market, under the village hall

La Bastida de Castelfranc le espera para un mercado semanal, bajo el ayuntamiento del pueblo

Die Bastide von Castelfranc erwartet Sie mit einem Wochenmarkt in der Dorfhalle

Mise à jour le 2023-05-15 par OT CVL Vignoble