Avant la forêt, veillée d’automne Mercredi 15 novembre, 19h00 La Halle Balade, histoires, témoignages…

Bienvenue à une soirée en mouvement !

Pendant un an, la Cie d’arts de rue Toiles cirées se promène sur votre territoire pour écrire, avec vous, une randonnée-spectacle qui se déroulera en juin 2023. Participez à notre veillée et venez découvrir notre histoire, nous raconter les vôtres et devenir complices de cette aventure hors format !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

19h ● Présentation artistique du projet / Halle de Castanet-Tolosan

19h30 ● Balade nocturne dans les rues de Castanet

20h ● Partage d’histoires, récolte de témoignage / Au Grenier (grignotage tiré du panier, buvette sur place)

Pour dix minutes, un verre ou un secret, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Une soirée organisée en complicité avec ARTO, Le Grenier – café associatif, et le service Culture-Animation de la ville de Castanet-Tolosan

La Halle Place Gaspard de Fieubet, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

