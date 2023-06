LES MARCHÉS NOCTURNES D’ÉTÉ La Halle Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

LES MARCHÉS NOCTURNES D'ÉTÉ 6 et 20 juillet La Halle Place Gaspard de Fieubet, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-06T18:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

marchés nocturnes musique restauration

