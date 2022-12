EN MAI…FETONS L’EUROPE A CASTANET La Halle Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Chaque année le 9 mai est dédié à fêter l’Europe. C’est l’occasion de réfléchir à notre sentiment d’appartenance à cet ensemble de nations réunies. La Halle Place Gaspard de Fieubet, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/Semaine_Europe/ProjetEuropeprogramme.pdf »}] SEMAINE DE L’EUROPE – Elle commencera par une journée inaugurale le 13 mai, animations diverses de 10h à 18h sous la halle (chants, danses, jeux, initiations aux langues, expositions, etc…) – films européens

– animations dans les écoles,

– chasse au trésor

– une conférence sur la Grèce, etc… Programme complet

