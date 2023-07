Exposition Art et artisanat maritimes populaires la halle Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Exposition Art et artisanat maritimes populaires la halle Calais, 15 septembre 2023, Calais. Exposition Art et artisanat maritimes populaires 15 – 17 septembre la halle Cette exposition, consacrée à l’artisanat maritime populaire, de la seconde moitié du 19ème siècle à 1960, permet de découvrir un important ensemble de réalisations. Elle rassemble dioramas, maquettes, ex-voto, bateaux en bouteilles, dessins, peintures et objets usuels décorés (caisses à outils, coffres et sacs de marins, travaux de matelotage, etc.), des « portraits de navires » réalisés autrefois par les marins, qui représentaient les bateaux sur lesquels ils avaient navigué. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, démonstrations et visites guidées sont au programme. la halle place d’armes 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

