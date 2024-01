Exposition Artistique La Halle Boulevard des Grands Fossés Ervy-le-Châtel, mercredi 10 janvier 2024.

Ervy-le-Châtel Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-02-28

Du 10 janvier au 28 février : ERVY-LE-CHATEL – Exposition Artistique, Halle, Boulevard des grands fossés

Durant de nombreuses années, l’Artiste Peintre Jean-Michel COSSON est venu chercher l’inspiration en Othe-Armance. La peinture est son métier, mais également et surtout sa vie. Elle s’invite dans son monde imaginaire et coule dans ses veines, nostalgiques des bleus profonds de son âme. La palette accueille des couleurs nuancées et délicates qui se positionnent sur la pointe d’un halo feutré. Nous ne pouvons qu’être saisis, charmés par ces scènes aériennes versées dans la réflexion des sentiments isolés et incompris. L’Artiste nous sublime dans une déclaration discrète de la solitude partagée. Organisé par l’office de tourisme Othe-Armance. Contact : 03 25 70 04 45 – ot@tourisme-othe-armance.com

La Halle Boulevard des Grands Fossés

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est



