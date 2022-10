LSAA-éditions au Salon Livres & davantage d’Alençon La Halle aux toiles Alençon Catégories d’évènement: Alençon

LSAA-éditions au Salon Livres & davantage d’Alençon La Halle aux toiles, 22 octobre 2022, Alençon. LSAA-éditions au Salon Livres & davantage d’Alençon Samedi 22 octobre, 10h00 La Halle aux toiles RDV le Samedi 22 octobre, de 10h à 19h à la Halle aux toiles à Alençon. La Halle aux toiles Cr Clémenceau 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie RDV le Samedi 22 octobre, de 10h à 19h à la Halle aux toiles à Alençon. Le « Salon du livre d’Alençon » et le festival « Poésie & davantage » fusionnent en un rendez-vous annuel unique : en 2022, bienvenue au « Festival Livres & davantage » !

Du 13 au 22 octobre, une fête du livre encore plus riche et intense, avec un format repensé autour de plateaux thématiques et de rendez-vous poétiques.

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-22T19:00:00+02:00

