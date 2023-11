Soirée de restitution des Bourses de Solidarité Internationale La Halle aux sucres Lille, 22 novembre 2023, Lille.

Soirée de restitution des Bourses de Solidarité Internationale Mercredi 22 novembre, 19h15 La Halle aux sucres Gratuit

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Lors de l’édition 2022 du FSI, la Fondation de Lille et la Ville de Lille ont lancé le tout premier appel à initiatives des « Bourses de solidarité internationale ». Ce programme vise à encourager les jeunes Lillois, Lommois et Hellemmois, âgés de 18 à 30 ans, à s’impliquer dans des projets de solidarité internationale.

Une soirée de restitution est organisée autour d’un plateau radio animé par Radio Campus et Radio Boomerang. Ainsi, les 5 lauréats de cette 1ère édition présenteront leurs projets réalisés aux quatre coins du monde, et partageront leurs expériences avec le public présent. De quoi inspirer d’autres initiatives !

Organisé par La Ville de Lille, La Fondation de Lille et Lianes coopération.

