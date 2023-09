Grande brocante japonaise par Koji Fukushima La Halle aux Poissons Le Havre, 21 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le meilleur brocanteur japonais de France Koji Fukushima revient, après son premier marché de juin, à la Halle aux Poissons le week-end du 21 et 22 octobre ! Venez trouver vos plus beaux cadeaux (objets de récup & vintage uniquement) à offrir ou à vous offrir !

Sur place, retrouvez quelques trésors : kimono, kokeshi, objets vintage et autres raretés.

Samedi 21 octobre de 12h à 20h

Dimanche 22 octobre de 12h à 18h.

Samedi 2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

La Halle aux Poissons Quai de l’Île

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



After his first market in June, Koji Fukushima, the best Japanese secondhand dealer in France, returns to the Halle aux Poissons on the weekend of October 21 and 22! Come and find your most beautiful gifts (salvaged & vintage items only) to give or to treat yourself!

On-site, you’ll find a few treasures: kimono, kokeshi, vintage objects and other rarities.

Saturday, October 21, 12pm to 8pm

Sunday, October 22 from 12pm to 6pm

Tras su primer mercado en junio, Koji Fukushima, el mejor vendedor japonés de segunda mano de Francia, vuelve a la Halle aux Poissons el fin de semana del 21 y 22 de octubre ¡Venga a buscar sus mejores regalos (sólo artículos recuperados y vintage) para regalar o darse un capricho!

También podrá hacerse con algunos tesoros: kimonos, kokeshi, objetos vintage y otras rarezas.

Sábado 21 de octubre de 12.00 a 20.00 h

Domingo 22 de octubre de 12.00 a 18.00 h

Der beste japanische Trödler Frankreichs, Koji Fukushima, kehrt nach seinem ersten Markt im Juni am Wochenende des 21. und 22. Oktober in die Halle aux Poissons zurück! Kommen Sie und finden Sie Ihre schönsten Geschenke (nur Altwaren und Vintage-Objekte) zum Verschenken oder für sich selbst!

Vor Ort finden Sie einige Schätze: Kimono, Kokeshi, Vintage-Objekte und andere Raritäten.

Samstag, 21. Oktober von 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 22. Oktober von 12 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche