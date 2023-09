Rendre les coups, boxe et luttes des classes La Halle aux Poissons Le Havre, 8 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre de la sortie du premier essai de Selim Derkaoui « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » le 6 octobre prochain aux éditions le passager clandestin, la Halle aux Poissons est heureuse d’accueillir projections, talk, performances littéraires, démonstrations et initiation à la boxe.

En présence de :

– journaliste & auteur de l’essai « Rendre les coups, boxe & lutte des classes »

– Médine, rappeur & auteur de la préface de l’essai « Rendre les coups, boxe & lutte des classes »

– La Don’t Panik Team, club de boxe Havrais

– Valdo & Solène Langlais (mante), artistes

– Arthur Thomas, réalisateur du documentaire « La lutte est une fin ».

2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

La Halle aux Poissons Quai de l’Île

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To mark the release of Selim Derkaoui’s first essay « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » on October 6, published by Le Passager Clandestin, La Halle aux Poissons is delighted to welcome screenings, talks, literary performances, demonstrations and an introduction to boxing.

In the presence of :

– journalist & author of the essay « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » (« Returning the blows, boxing & class struggle »)

– Médine, rapper & author of the preface to the essay « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » (« Returning the blows, boxing & class struggle »)

– La Don’t Panik Team, boxing club from Le Havre

– Valdo & Solène Langlais (mantis), artists

– Arthur Thomas, director of the documentary « La lutte est une fin » (Fighting is an end)

Con motivo del lanzamiento, el 6 de octubre, del primer ensayo de Selim Derkaoui « Rendre les coups, boxe & lutte des classes », publicado por Le Passager Clandestin, el Halle aux Poissons se complace en acoger proyecciones, charlas, espectáculos literarios, demostraciones y una introducción al boxeo.

En presencia de :

– periodista y autor del ensayo « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » (« Devolver los golpes, boxeo y lucha de clases »)

– Médine, rapero y autor del prefacio del ensayo « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » (« Devolver los golpes, boxeo y lucha de clases »)

– El Don’t Panik Team, club de boxeo de Le Havre

– Valdo & Solène Langlais (mantis), artistas

– Arthur Thomas, director del documental « La lutte est une fin » (« La lucha es un fin »)

Im Rahmen der Veröffentlichung von Selim Derkaouis erstem Essay « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » am 6. Oktober im Verlag le passager clandestin freut sich die Halle aux Poissons über Filmvorführungen, Talks, literarische Performances, Demonstrationen und eine Einführung in den Boxsport.

In Anwesenheit von :

– journalist & Autor des Essays « Rendre les coups, boxe & lutte des classes »

– Médine, Rapper & Autor des Vorworts zum Essay « Rendre les coups, boxe & lutte des classes » (Die Schläge zurückgeben, Boxen & Klassenkampf)

– Das Don’t Panik Team, Boxverein aus Le Havre

– Valdo & Solène Langlais (Mantis), Künstler

– Arthur Thomas, Regisseur des Dokumentarfilms « La lutte est une fin » (Der Kampf ist ein Ende)

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche